¡Fuerte y claro! Gisela Valcárcel no se quedó callada y salió a defenderse sobre los fuertes rumores sobre un presunto “maltrato laboral” hacia Aldo Díaz, más conocido en la farándula como ‘Apoteósico’.

A través de un enlace en vivo vía Instagram, la conductora respondió a las críticas que recibió en redes sociales que la acusan de maltratar a su co-animador.

“No seamos tan irritables. Dejar entrever que yo trato mal a Aldo, eso es completamente lejano a la realidad. Si lo tratara mal no lo contrataría. Lo contrato porque me encanta trabajar con él, además yo tengo una comunicación con él bien simpática”, le dijo Gisela a sus seguidores.

“Tratar mal es tener la intención de hacer daño y usar palabras hirientes. Nos estamos volviendo una sociedad donde se dice ‘ay, pobrecito’... Aquí no hay ningún pobrecito, ni qué malito, ni qué buenita, solo somos personas comunes y silvestres que se van haciendo amigos y existe mucha confianza. Eso es prácticamente lo que pasa”, agregó.

“Siempre he vacilado al que está a mi costado y todos los que están a mi lado me vacilan. Carlos (Cacho) decía que antes eso no pasaba, a mí me hace bien hacer chongo y que me metan chongo, me encanta. Ahora, si me encuentro con una persona que me trate mal, eso sí se me va a notar de inmediato, tengo carácter y temperamento, no soy una boba, no llegué acá por ser una boba, no me gusta que nos maltraten tampoco. Así que esas son susceptibilidades que hoy por hoy están muy de moda y yo no las comparto”, finalizó diciendo la conductora de América TV.

