La conductora de televisión, Gisela Valcárcel, se sinceró este miércoles cuando en el programa “América Hoy” tocaban el tema “Cómo curar un corazón roto”.

Fue entonces cuando Gisela Valcárcel reveló lo que le dijo a un ex del que se separó. Eso sí, no dijo de quien se trataba, pues recordemos que la conductora estuvo casada con Roberto Martínez entre los años 1995 y 1998 y con Javier Carmona entre el 2006 y el 2009.

“Yo le dije a un persona, no diré cual, de la que me separé, yo le dije: Yo sí te amo, que te voy a olvidar, te voy a olvidar, pero te voy de decir que esa es la verdad. Ahora, con esa verdad me quedo y con esa verdad seguiré adelante”, dijo Gisela Valcárcel frente a cámaras.

“Entonces no tiene nada de malo decir lo que uno piensa, no tiene nada de malo quedarse sola un rato, conocerse”, añadió la popular “Señito”, animando a ser siempre sinceros.

Asimismo, Gisela Valcárcel dio un consejo a quienes estaría con el “corazón roto”. “Les puede parecer una tontería pero a mí me sirvió. El levantarse, mirarse la cara y decir: Hola guapa, ¿Cómo estás?, porque estas perfecta como estás. El que se va nunca te dejó a ti, nadie nos deja, simplemente parten, cumplieron las expectativas y ya está”.

