La reconocida conductora de televisión, Gisela Valcárcel, ha decidido darle una nueva oportunidad al amor luego de varios años disfrutando de su soltería. La carismática presentadora sorprendió al revelar que ha descargado la popular aplicación de citas, Tinder, para conocer nuevas personas y potenciales parejas. Aunque aún no ha encontrado a su “verdadero Romeo”, Gisela está abierta a la posibilidad de enamorarse y disfruta de su vida individual.

Durante su enlace con el programa ‘América Hoy’ desde Italia, Gisela Valcárcel compartió detalles sobre su nuevo proyecto televisivo bajo la conducción de Adolfo Aguilar. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando Janet Barboza le preguntó sobre si había conocido a su verdadero Romeo. Gisela respondió sinceramente, revelando su decisión de retomar su vida social y explorar nuevas oportunidades amorosas.

Aunque aún no ha encontrado una pareja sentimental, Gisela compartió que ha conocido a un hombre llamado Luis, pero prefirió no revelar más detalles al respecto. Explicó que ha optado por hacer amigos y salir a caminar, pero también ha decidido aventurarse en la popular aplicación de citas Tinder para conocer nuevas personas.

La conductora dejó en claro que no descarta volver a enamorarse, pero también disfruta de su soltería. Comentó: “Ya estaba en Tinder porque después de estar aquí y ver cosas como que las mujeres viajan con sus parejas, las discusiones que yo he visto, los hombres aburridos. Entonces yo digo, ‘vengo y me disfruto sola’. Estoy bien, recién estoy empezando a salir un poco. Estoy muy bien sola, estoy súper bien”.

