La conductora Gisela Valcárcel reveló que realizó un viaje pocas horas después de la gran final de “Reinas del Show”.

Este domingo 29 de agosto del 2021, Gisela Valcárcel dio los buenos días a sus seguidores de Instagram mientras se dirigía al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

La ‘señito’ publicó un video desde el avión. Aparentemente, Gisela Valcárcel habría decidido salir del país.

No obstante, el viaje de Gisela Valcárcel no dudaría tantos días, ya que el próximo sábado inicia la nueva temporada de “El gran show”.

Pide disculpas

Durante la última gala de “Reinas del Show”, Gisella Valcárcel reveló que escribió por privado a Allison Pastor, pero no tuvo respuesta: “Le escribí a Allison Pastor hace dos días, le dejé un mensaje en el cual le decía: “Hola Allison soy Gisela. No, no me ha comentado, pero tengo algo Allison, tengo a la televisión, gracias a Dios. Te lo puedo decir por acá. No tengo nada contra ti, no podría pelear con alguien que le preparé todo para ser feliz. Allison, tú y yo también tengo sueños”.

“Si alguna de mis palabras te ofendió, te pido disculpas. Para eso te llamaba. Si esta pista le hizo mal a ti o a tu familia, le pido perdón (...) Espero volver algún día volver a ver, que tu carrera siga en ascenso (...) No necesito fama, un aplauso más, necesito estar en paz y tú estar en paz”, manifestó.

