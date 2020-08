Gisela Valcárcel sorprendió a propios y extraños al referirse a sus detractores como “chuscos y baratos”. Y es que al parecer a la conductora no le habría hecho gracia del todo las críticas que estaría recibiendo en sus redes sociales.

A través de una trasmisión en vivo vía Instagram, la popular ‘señito’ hizo su descargo. “A esta red y a esta hora, no me gusta y en ninguna hora, en mi red y en mi sitio, no me gusta los chuscos, ni las chuscas, ni nada. Me gusta hablar entre amigos, sentirnos bien y entonces tengo un equipo bien bueno”, comienza diciendo.

En ese instante, algunos usuarios hicieron hincapié en ese peculiar comentario. “Sí, sí se dice chusco, barato. Sí, así que en eso sí yo sé lo que tengo que decir”, agregó.

Sin embargo, quien no se aguantó las ganas de comentar este hecho fue la figura de ATV, Magaly Medina, quien fiel a su estilo le reclamó a Gisela por referirse así a sus seguidores.

“Vaya, vaya, ahora ella nos habla de ‘ay, chuscos, chuscas’. Bien finolis eres tú, bien finolis ahora, bien cara eres tú. No digo yo, póngala a hacer algo, denle un programa”, expresó de manera sarcástica la popular ‘Urraca'.

