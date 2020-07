El reciente ‘ampay’ entre Said Palao y Alejandra Baigorria dándose unos apasionados besos en una parrillada realizada por Fiestas Patrias, ha sorprendido a propios y extraños. Sin embargo, ambos integrantes de “Esto es Guerra” han decidido pronunciarse, cada uno por su lado, y aseguran que se encuentran “conociéndose”.

En una conversación con América Espectáculos, el menor de los hermanos Palao reveló detalles inéditos de su actual relación con la ‘Rubia de Gamarra'.

“Es una chica guapa, nos gustamos, y pasó. Ya está. No soy mucho de hablar de mi vida privada. Obviamente no voy a negar lo evidente. Pasó lo que pasó en Fiestas Patrias, Ale es una chica que me gusta, y el resto ya se verá. Ya eso queda entre nosotros dos”, manifestó.

Asimismo, el popular ‘Samurai’ quiso ponerle punto final a las críticas que viene recibiendo la empresaria por supuestamente “traicionar” a su amiga Macarena Vélez, quien es expareja de Said. “Somos dos personas solteras, no le hacemos daño a nadie, y nos estamos divirtiendo. Cuando pasa esto (los ampays), la gente siempre está buscando saber qué son o qué hacen. Somos dos chicos solteros que no están haciendo daño a nadie”, expresó.

“Coincidimos en la reunión, estuvimos juntos y ya, somos dos personas adultas. No hay por qué alarmarse ni por qué hacer tanto embrollo”, finalizó diciendo.

