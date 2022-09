No lo olvidó, solo estaba esperando. Durante la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, Edson Dávila protagonizó una bochornosa escena al subirse a una mesa para posar y bailar, logrando que Gisela Valcárcel tenga que bajarlo y hacerle una advertencia.

El incidente fue criticado por Magaly Medina, quien resaltó que los integrantes de ‘América Hoy’ se encargaron de que la boda de Ethel Pozo se vea cada vez con menos clase y al parecer, esto no pasó desapercibido para Gisela Valcárcel, quien inició su programa con este tema.

“Parece que lo sacan a usted (de América Hoy), desde que se subió a un podio en la boda de una de las conductoras a modelar”, fue como lanzó Gisela la advertencia para Edson Dávila, logrando que él reaccione intentando bromear.

“Ha sido una semana muy difícil, he sufrido demasiado y por eso llamé malagradecida a Ethel Pozo. Prácticamente, le he hecho la hora loca con los ‘Gonzalez’, porque ahora somos los ‘Gonzáles’ los de ‘América Hoy’. Le he armado la fiesta porque si no (su boda) hubiera sido eso una asamblea general del comité de propietarios”, fueron las justificaciones del conductor de ‘América Hoy’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO