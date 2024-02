Giuliana Rengifo se fue con todo y arremetió contra Magaly Medina. Según la cantante, no pudo realizar una entrevista y conductora de TV habría sido la culpable.

Mediante sus historias de Instagram, la cumbiambera afirmó que llegó al canal ATV para ser entrevistada, sin embargo, la rechazaron a última hora.

“ O sea, llego al canal ATV para una entrevista y me hacen entrar y nos dicen luego que el programa no va por pauta... mmmm... o sea por qué no me dicen que por Magaly no quieren entrevistarme ”, escribió Rengifo.

“ Qué carajo se meten con mi trabajo, bruja malvada ”, agregó.

Giuliana rengifo explota contra Magaly

Te puede interesar