¡Se encienden las alarmas! Giuliana Rengifo sorprendió a propios y extraños al confesar en “Amor y Fuego”, que mantuvo un corto romance con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina, a quien dice admirar como persona, pero no como periodista.

“Yo averigüé, ellos no estaban. No quiero dar detalles por cuestiones muy privadas. No lo dije en su momento porque sí me asusté, porque este diario lo sacó como si yo hubiera sido la otra”, comenzó diciendo la cantante.

Sin embargo, al ser consultada por Rodrigo González, sobre si creía que las fuertes frases que lanzó la popular ‘Urraca’ en algún momento sobre las que no son “las firmes” en una relación, serían para ella, sorprendió al revelar que pese a todo, es un agran admiradora de la conductora de espectáculos.

“Yo, que me ponga lentejuelas y que para ella todo el mundo sea una bataclana, no quiere decir que yo sea de lo peor. Tengo casi veintitantos de carrera musical intachable. Fui y soy fanática de ella, obviamente no admiro su trabajo, porque su trabajo es acabar con muchos hogares también”, respondió fuerte y claro.

“Ella como persona ha sabido salir a delante, también de provincia, yo soy provinciana también”, agregó para Willax TV.

