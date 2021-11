Giuliana Rengifo, lanzó tremenda bomba al hablar por primera vez de Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina. La cumbiambera sacará los trapitos sucios en el programa ‘Amor y Fuego’ y contará sobre el presunto romance clandestino que habría tenido con el notario de la ‘Urraca’.

Luego de muchas especulaciones, finalmente, este martes 16 de noviembre, sabremos si estuvo o no con el abogado y si éste le fue infiel a la periodista de espectáculos. “¿Él estaba separado o te engañó?”, le preguntan a la cantante, a lo que ella respondió: “No, tampoco coju** soy”.

Aunque ni Magaly Medina ni el notario se han pronunciando al respecto, la exintegrante de “Agua Bella” publicó un video en su Instagram convocando a sus seguidores a ver la entrevista completa en la edición de hoy de ‘Amor y Fuego’.

“El miércoles me voy a Europa por un mes. Mañana (hoy) tengo programa en Willax TV, están todos invitados a que lo vean, donde también estaré cantando mi nuevo éxito ‘Qué poca’”, señaló la artista.

Y es que, coincidentemente con su explosiva entrevista sobre Zambrano, Rengifo viene promocionando su nueva canción, cuya letra parece una indirecta para el esposo de Magaly: “yo ni loca me quedo con un tipo que ni ganas me provoca, y más si lo pillé poniéndome el cuerno con otra”.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo sobre el esposo de Magaly Medina?

“Yo nunca me metí en una relación y si es que la otra parte, de otra forma sabe, entonces es maldad que no salga y lo diga ‘sabes qué, estaba soltero’”, aseguró Giuliana Rengifo

Finalmente, dijo que le parecería injusto que solo ella hable sobre lo ocurrido y dejó entrever que Magal Medina no le daría permiso a Zambrano para que la desmienta. “Yo sola (no debería decirlo) no lo dejan seguro...”.

