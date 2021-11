Giuliana Rengifo decidió romper su silencio y confirmar que, efectivamente, mantuvo una relación amorosa con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

Según dijo la cumbiambera, su amorío duró poco más de un mes y ocurrió una de las tantas veces que la periodista y el notario terminaban. Sin embargo, Rengifo asegura que le hizo “un favor” a Zambrano al “callar tantos años”.

“[¿Si lo ves lo saludas?] No, porque me parece un sinvergüenza, porque él como hombre que es debe decirle a su esposa, de que por qué tiene que dejarme mal a mí. Mientras ella no habla, hace que a mí me diga de la A a la Z”, comentó en entrevista a ‘Amor y Fuego’.

Gigi Mitre y Rodrigo González la confrontaron y le dijeron que “no era consecuente” al insultar al notario cuando ella misma reconoce que él no la engañó.

“Si de repente él me engañó a mi, quien sabe. Yo estaba segura de que él estaba solo (...) Creo que gran culpa la tiene él, de que la gente me haga un cargamontón (...) Magaly sabe todo y la clase de persona que fue su esposo”, agregó.

Giuliana Rengifo

