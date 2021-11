¡Fuertes declaraciones! Giuliana Rengifo estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego” para contar la versión de sus hechos, sobre la corta relación sentimental que mantuvo con el notario Alfredo Zambrano, hace más de seis años.

Y es que la cantante aseguró que fue muy doloroso ser señalada como “la manzana de la discordia” entre el abogado y Magaly Medina, cuando se separaron.

“No estaba enamorada. Me dejé cortejar, salimos, la pasamos bien. Yo con él y él conmigo (...) Con el tiempo me di cuenta que él no era la persona indicada para mi. Si yo quiero un choque y fuga, yo soy la responsable de eso”, comenzó diciendo.

“Que la gente te califique de algo que no es, claro que duele (...) Yo callé por muchos años. Mucha gente me decía que no hablara porque se trataba de Magaly, que podía hacerme daño, que era un monstruo, que no hable, que no diga nada, pero ahora ya es tiempo” agregó.

Por otra parte, la cumbiambero aprovechó el momento para comentar que no tiene nada en contra de la popular ‘Urraca’. Incluso, hasta le deseó lo mejor. ¿Indirecta para el notario Alfredo Zambrano?

“Magaly se merece un hombre que la volore, la respete, que esté con ella siempre, que le brinde fidelidad. Si por eso se han casado, que sean felices y coman perdices”, expresó.

