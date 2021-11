La salud de Greg Michel es estable, pero él sigue en coma y respirando por un tubo, confirmó Sebastián Lizarzaburu, uno de los mejores amigos del modelo belga, quien está al pendiente de su recuperación en un hospital de Tarapoto.

La actual pareja de Andrea San Martín indicó que ya consiguieron los donantes de sangre para el exintegrante de ‘Combate’.

“Quiero agradecer a todas las pantallas que están ayudando, todo esta sumando. Ya conseguimos los donantes. Greg esta estable, sigue en coma, respirando por un tubo lamentablemente. El doctor me ha llamado y me dice que en tres horas más le van a quitar el tubo para ver si puede respirar por su propia cuenta”, contó Sebastián en un video de Instagram.

Indicó que está esperando que Greg reaccione de manera favorable cuando le quiten el tubo, para que así sea trasladado a Lima.

“Si es así, vamos a gestionar todo el tema del traslado a Lima para que lo atiendan mejor, por un tema de equipos y más. Sigan apoyando por favor”, agregó.

Los números de cuenta por el cual están pidiendo ayuda, son: Yape: 995152834 | N• de cuenta BCP soles 550-39278755-0-43 CCI: 002-55013927875504323 | N• de cuenta BBVA soles 0011-0310-0200758663 CCI 011-310-000200758663-05

¿Qué le pasó a Greg Michel? Detalles de su accidente

Greg Michel, quien estaba viviendo en la ciudad de Tarapoto, tuvo un accidente en su propio gimnasio. “Uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”.

“Lo tuvieron que llevar en Tarapoto de emergencia, en ese transcurso perdió demasiada sangre y tuvieron que hacerle como un by pass y el corazón no soportó, ahorita está en coma, en estado crítico. Felizmente ni bien pisé Lima me reventaron los mensajes y al toque empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable, ahora estamos viendo el traslado a Lima”, contó Sebastián Lizarzaburu.

