Greg Michel, exintegrante de ‘Esto Es Guerra’, permanece en estado de coma en una clínica de Tarapoto tras perder mucha sangre a raíz de un accidente en el gimnasio.

El fisiculturista belga se había instalado en la región de San Martín, desde setiembre, donde decidió abrir un gimnasio. Antes del terrible accidente, el modelo había compartido ayer, 15 de noviembre, una fotografía con sus mejores amigos, Sebastián Lizarzaburu y Paolo Marquina, en sus historias de Instagram.

Además, había publicado un video de él sobre una motocicleta, paseando por las calles de Tarapoto. Todo esto, horas antes del terrible accidente que protagonizó.

Greg Michel en estado de coma | FOTO: @gregmichel

¿Qué le pasó a Greg Michel?

Sebastián Lizarzaburu fue el que dio la lamentable noticia sobre el accidente de Greg Michel: “uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”.

“Lo tuvieron que llevar en Tarapoto de emergencia, en ese transcurso perdió demasiada sangre y tuvieron que hacerle como un by pass y el corazón no soportó, ahorita está en coma, en estado crítico. Felizmente ni bien pisé Lima me reventaron los mensajes y al toque empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable, ahora estamos viendo el traslado a Lima”, agregó.

¿Quién es Greg Michel?

El modelo belga Greg Michel formó parte de “Esto es guerra” en el 2015. También se sentó en el recordado sillón rojo de “El valor de la verdad” en el 2019, pero no pudo obtener el premio mayor tras equivocarse en la pregunta 12, cuando Beto Ortiz le hizo la siguiente interrogante: ¿Te fue infiel tu pareja con Fabio Agostini?.

Primero respondió negativamente, pero luego cambió a una afirmativa. El polígrafo lo determinó como falso.

Greg Michel reconoció que su expareja tuvo un affaire con Fabio; pero sucedió cuando estaban separados. “Siento que sí me fue infiel, pese a que ya no estaba conmigo. Estábamos separados, pero seguíamos conversando”, indicó en “El valor de la verdad”.

TE PUEDE INTERESAR