Rosángela Espinoza, exchica reality, volvió a amenazar a la producción general de ‘Esto Es Guerra’ al anunciar que pronto sacará todos los trapitos sucios que esconden los integrantes del programa.

Tras su viaje por Estados Unidos, la popular ‘Rous’ fue abordada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ e indicó que revelará todo lo que sabe en sus redes sociales. Asimismo, fue consultada si ella fue la que filtró los videos cariñosos de Elías Montalvo y Peter Fajardo, productor de EEG.

“Ahora voy a hablar pues [¿Tienes algo que ver de los videos filtrados de Peter y Elías?] Lo voy a hablar en mi redes sociales, y como dicen que yo tiro la piedra y escondo la mano, pues en esa oportunidad voy a hablar todo. Yo no tengo miedo a nada”, comentó Rosángela.

Rosángela estaría vetada de América TV

La influencer también reclamó por el supuesto veto que le habría impuesto el canal América TV, prohibiendo a todos sus productores que la inviten a sus programas.

“Se tiene que saber la verdad, ¿por qué estoy vetada? quiero saber cuál es el correo que han mandado y cual ha sido la acción que he hecho para que me veten del canal en sí (...) (Me dicen) que estoy ventada eternamente, ¿Cuánto tiempo? largamente...”, sostuvo ante los ‘urracos’.

Finalmente, aclaró que no tiene planes en Telemundo y tampoco volvería a ‘Esto Es Guerra’: “no, no, por nada, cuánto quieres apostar, ¿unos 50 mil dólares?”.

