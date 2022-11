Sin miedo a nada. Giuliana Rengifo rompió su silencio y se confesó para el canal de Youtube, “¿Y ahora qué?”, conducido por un par de exreporteros de ”En boca de todos”, donde derramó algunas lágrimas la recordar los fuertes calificativos que habría tenido Magaly Medina sobre su persona.

“Ella me ha dicho pelandusca, runruna, que no soy la oficial, que me demuestre todo eso. Yo le mandé una carta notarial, dijo que no me había dicho pelandusca a mi, pero mi foto aparecía atrás en su pantalla”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la cumbiambera aseguró que continuará con la demanda en contra de la popular ‘Urraca’, pues fuera de si gane o pierda, quiere darles el ejemplo a sus menores hijas para que aprendan a defenderse de los ataques.

“Que me muestre pruebas de que yo soy una prostituta. El proceso sigue, el monto lo estoy evaluando, ya una vez fue a la cárcel (...) Así gane o pierda, quiero enseñarle a mis hijas que tienen que defenderse”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR