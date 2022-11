Giuliana Rengifo estuvo como invitada en el programa de Youtube de Manuel Paz Soldán y Christian Bayro, exreporteros de “En boca de todos”, donde no pudo evitar romper en llanto al recordar los ataques que ha recibido por parte de Magaly Medina.

Y es que la cumbiambera se defendió sobre la polémica que se generó por sus presuntos vínculos amorosos con el notario Paul Pineda y el excandidato a la alcaldía de Santa Anita, Eduardo Rimachi, también expareja de la bailarina Arantxa Mori.

“Mis hijas me conocen y saben quiénes son mis amigos, quiénes me escriben, saben quién era Pineda, Eduardo, entonces ellas están tranquilas y me dicen que siempre estarán conmigo. Que tu hija mayor te diga eso, que hemos pasado tantas cosas, a pesar de muchas personas que me tienen envidia, que tratan de que mi vida sea un martirio, es demasiado”, comenzó diciendo con lágrimas en los ojos.

En ese sentido, Giuliana también señaló que habría conversado por personas pertenecientes a la producción del programa de “Magaly TV, la firme”, quienes le habrían confirmado que la popular ‘Urraca’ “le tendría cólera” por haberse involucrado con el notario Alfredo Zambrano.

“Siento impotencia de que te involucren en cosas que tú no haces (...) Dentro de su producción hay gente que me cuentan muchas cosas, que la señora me tiene cólera. Definitivamente no le gustó que diga que estuve con Alfredo Zambrano durante un tiempo, que tuvimos una relación o un choque y fuga”, reveló.

TE PUEDE INTERESAR