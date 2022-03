¡Fuertes declaraciones! Giuliana Rengifo no tuvo reparo en criticar duramente a Brunella Torpoco, quien hace algunos días envió un comunicado en sus redes sociales donde anunciaba su retiro de la música, debido a los constantes atentados contra su vida y la de su familia.

Y es que la cumbiambera lamentó que las autoridades no hayan hecho nada al respecto hasta el momento. “Si es verdad lo que está diciendo, pues mucha pena que las autoridades no hagan nada hasta el momento”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Rengifo señaló que ella no hubiera sacado un comunicado haciendo este hecho público, sino más bien lo habría expuesto frente la policía.

“Yo no dejaría de trabajar, te soy sincera, no sacaría un comunicado y diría que me alejo de la música porque me están extorsionando, la verdad, lo diría directamente a la policía y sacaría garantías por mi vida. En mi caso, soy madre soltera y necesito seguir trabajando”, agregó para El Popular.

Recordemos que la joven artista Brunella Torpoco utilizó recientemente sus redes sociales para anunciar que detendría todos los shows que se le podrían presentar en un futuro, ya que prefiere la tranquilidad de toda su familia.

