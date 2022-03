¿A quién se referirá? Giuliana Rengifo estuvo como invitada especial en “América Hoy”, donde sorprendió a propios y extraños al lanzarle un peculiar comentario a Christian Domínguez, dejando entrever que hubo un tiempo donde el cumbiambero evitaba tener cercanía con sus compañeras del mundo artístico debido a la pareja que tenía en ese entonces.

Todo se dio en la última edición del programa matutino, cuando los conductores se encontraban comentando sobre el polémico hecho de Bryam Arámbulo, quien se presentó con un personal de seguridad que lo acompañó a uno de sus conciertos para evitar que las personas se le acerquen.

En ese instante, la cantante señaló que el popular ‘wachimá' también había tenido su época de ser “sobrado”. “Él era sobrado cuando estaba con alguien. Ni una mujer se le acercaba”, dijo Giuliana entre risas. “¿Te refieres a Karla Tarazona?”, preguntó Brunella Horna.

“A mí que me conoce desde los 15 años”, agregó Rengifo. “No no, por ahí no va la cosa... Es falso ella se refiera a otra cosa. Son personales”, señaló Domínguez.

Christian Domínguez ‘cuadra’ a Bryan Arámbulo

El cantante no dudó en utilizar unos minutos del programa que conduce para criticas duramente a Bryan Arámbulo, quien fue captado con varios escoltas de seguridad a la salida de un show en Chimbote, para evitar que los fans se le acerquen.

“El ser artista no es solo cantar bonito. (En el caso de Bryan) No hay una formación (como artista), porque el público es lo más importante “, comentó el cumbiambero.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO