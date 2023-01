Giuliana Rengifo, de 39 años de edad, contó detalles inéditos de su relación con el empresario Jhon Silva, quien radica en Estados Unidos y con quien tiene apenas dos meses de relación.

La cumbiambera dejó atrás los escándalos con lo notarios (el de Magaly Medina y el pucallpino) y ahora confiesa que encontró el amor. Aunque ellos tendrán una relación a distancia, pues el empresario ya retornó a los EE.UU. para atender sus negocios.

“Él tiene negocios aquí, así que vendrá todos los meses”, dijo emocionada en una entrevista a TROME. Rengifo contó que ya le dieron su VISA de turismo y planea pronto visitar a su galán.

“Apenas me den la visa en físico ya veremos a dónde nos vamos. Cupido me flechó y estamos felices, pero igual no bajo la guardia por nada. Todo con calma porque en el amor nada es seguro”, precisó Rengifo.

“No soy una mujer interesada”

De otro lado, Giuliana Rengifo comentó que lleva dos años sin pareja, pero decidió darse una oportunidad con el empresario porque “supo cómo llegar a mí”.

“Respeta y entiende mi trabajo. Él sabe que soy una mujer independiente y eso le gusta más porque tengo mi boutique, mi marca de perfumes y otros emprendimientos (...) Si fuera una mujer interesada hace rato fuera millonaria, te lo juro. Además, los hombres de ahora buscan mujeres emprendedoras y con metas” , dijo al referido medio.

