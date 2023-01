Giuliana Rengifo se volvió tema en los programas de espectáculos luego que se ventilara su vida amorosa. Y es que ahora, la cantante estaría viviendo una nueva etapa en su vida junto a un nuevo y misterioso galán, con quien se lució bastante cariñosita durante su viaje a Cusco.

Esta vez, el portal web de espectáculos “Instarándula”, fueron los encargados de compartir la fotografías de la cumbiambera donde aparece abrazando a un desconocido hombre y hasta dando besos volados en plena ciudadela de Machu Picchu.

Según se supo, Giuliana Rengifo habría compartido fotos de su viaje, pero completamente sola, sin embargo, salieron a la luz estas instantantáneas.

“ Las señales de una relación que Giuliana sube porque ya nadie le da bola en la televisión ”, mencionó una seguidora de Samuel Suárez.: “Jajaja, malos son para comentar, pero ahí les va el chisme del fin de semana”, respondió el periodista.

Recordemos que durante una entrevista, Giuliana Rengifo señaló que se encontraba en saliditas con un hombre, pero aseguró que no era del medio.

“No me oculto de nadie porque no estoy haciendo nada de malo. Estoy relajada, tranquila, en paz y feliz. Me lo merezco porque soy una mujer trabajadora y buena madre. Yo creo en el amor, nunca he dejado de creer, así que ya me tocaba. Se podría decir que va por buen camino el galán, pero no me quiero apresurar, quiero ir paso a paso para que las cosas marchen bien”, dijo a Trome.

