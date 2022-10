Sin pelos en la lengua. Giuliana Rengifo no se calló nada y se refirió a las últimas declaraciones que dio Magaly Medina en su programa, cuando les aconsejó a algunas mujeres “disfrazarse de policía para que sean las oficiales”.

En ese sentido, la cumbiambera no dudó en enviarle su ‘chiquita’ a la popular ‘Urraca’ y hasta le recordó el corto romance que vivió con el notario Alfredo Zambrano, actual esposo de la conductora de ATV.

Frente a las palabras de la periodista, la cumbiambera Giuliana Rengifo sorprendió al decir de quién se disfrazaría en este Halloween y además aseguró que ella está aún soltera y no necesita que nadie la “oficialice”.

“Ella cree que porque su notario no acepta que estuvo conmigo, ya todo el mundo no me va oficializar, está equivocada”, comenzó diciendo la cantante para El Popular.

“Este Halloween me disfrazaré de urraca, de bruja... Me voy a disfrazar de urraca, de Magaly, para que me oficialicen. Bueno, para que te oficializan para que luego te pongan los cuernos”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO