El viernes 7 de septiembre de 2022, Korina Rivadeneira y Mario Hart celebraron los 2 meses de su hijo menor, Mario Jr. A través de Instagram, compartieron videos de la celebración familiar que realizaron en este día especial.

“¡Hola! Feliz Octubre. Hoy es mi cumple, son 2 meses en este mundo, aquí todos me llenan de amor, todo lo que hago es comer y dormir, algunas veces me duele la panza”, escribió Korina Rivadeneira en un post de Instagram donde compartió varias fotos de su bebé disfrazado de baby Yoda.

“Soy un chico bastante serio, me gusta que me hablen y cuando estoy despierto y no me dan bola me molesto mucho. Mis momentos favoritos son: cuando mi abu mili me baña y cuando duermo en la teta de mi mami. Lo que más amo es el beso y abrazo que me da mi hermanita todos los días cuando despierto y conversar con mi papá, él y yo nos entendemos bien, menos mal me toco el mejor papá de todos”, se lee en el post.

“Ya puedo verlos a todos muy bien a través de estos ojazos grises así que jueguen conmigo. Gracias por todo el amor que me envían, las quiero chicas”, señaló la venezolana.

Por su parte, Mario Hart compartió una imagen de toda la familia y escribió lo siguiente: “Q vengan muchos meses, años y miles de motivos más para celebrar siempre juntos en familia!!”.

“Eres el hijo hombre q siempre soñé!! Hoy celebramos tus 2 meses de vida Marito!! Agradecido siempre con Dios por todas las bendiciones q nos da!!”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR