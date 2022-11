Giuliana Rengifo se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido puesto en evidencia por Arantxa Mori, quien asegura que la cumbiambera se metió en el medio de su relación sentimental con el excandidato a la alcaldía de Santa Anita, Eduardo Rimachi.

Sin embargo, cabe resaltar que la cantante de cumbia al parecer tendría cierto gusto especial por los abogados y notarios. Tal como se sabe, algunos candidatos en esa lista serían: Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina ; Salvador Heresi, excongresista; Paul Pineda, notario pucallpino; y por último, Eduardo Rimachi.

Salvador Heresi

Por el año 2010, Giuliana Rengifo se presentó en el programa de Magaly Medina y confesó que en algún momento tuvo un romance con Salvador Heresi, excongresista, ya que ambos se conocieron en el programa “El show de los sueños”, conducido por Gisela Valcárcel.

“Él estaba solo y yo estaba sola. Salíamos, nos estábamos conociendo, y sí, en algún momento estuve con Heresi”, reveló la cumbiambera.

Sin embargo, el político por su parte negó que haya tenido un romance con la cantante. “ Lo único que tengo con Giuliana es una buena amistad. Hace bastante tiempo que no he tenido la oportunidad de verla, le deseo lo mejor, es una chica espectacular” , expresó.

Alfredo Zambrano

En el año 2021, Giuliana Rengifo sorprendió a propios y extraños al confesar que vivió un fugaz romance con el notario Alfredo Zambrano, quien en ese año se encontraba separado de Magaly Medina.

“Cuando pasó todo el tema de que la prensa sacó que yo me había metido en la relación y todo eso, y yo salí a negar que lo conocía por gente que me dijo, entonces había pasado regular tiempo”, comenzó diciendo.

Además, dejó en claro que gracias a su silencio, Zambrano se comunicó con ella para agradecerle por no hacer un escándalo mediático. “Yo no lo he hecho por ti, lo he hecho por mí, por mi madre, por mis hijas y por mi familia, y que esto te sirva como lección para siempre ser sincero y no jugar con fuego”, le respondió Giuliana al notario.

Paul Pineda

En el mes de setiembre, el programa “Magaly TV, la firme” emitió un ampay que mostraba a Giuliana Rengifo besando a Paul Pineda, un notario que vive en la ciudad de Pucallpa, y de quien se sabe está casado hace 20 años con una fiscal de dicha región y con quien tiene tres hijos.

Luego de dichas imáganes, la cantante señaló que el notario se encontraba separado y que solo era su amigo.“Paul es mi amigo y es un hombre separado, tengo pruebas de lo que digo. Además, yo estoy soltera. No tengo una relación con él, es mi amigo. No tengo una relación formal con nadie. Incluso, tengo una amistad con el hijo mayor de Paul”, dijo en aquel entonces.

Eduardo Rimachi

Durante los primeros días del mes de noviembre, Giuliana Rengifo nuevamente fue vista envuelta en un escándalo al ser puesta en evidencia por Arantxa Mori, cantante de cumbia que señaló que su colega se habría metido en el medio de su relación de más de seis años con Eduardo Rimachi.

Según narró, Rengifo llamaba de madrugada a su expareja y se grababa en el dormitorio de él para luego publicar el video en sus redes sociales con mensajes subliminales dirigidos hacia ella.

“A ella parece que le gustará lo ajeno, ella no puede fijarse en un hombre soltero. Es una mujer mala, manipuladora, calculadora, astuta, no tiene reparo en pasar por quien sea para conseguir lo que ella quiere”, expresó Arantxa.

