La modelo Giulliana Barrios sorprendió a propios y extraños cuando confesó que tiene ‘ayuda’ del cirujano. Todo ocurrió cuando envió un mensaje de aceptación a sus seguidoras de Instagram.

En este, la amiga de Jefferson Farfán contó que subió 12 kilos de peso, ya que antes estaba muy delgada: “Hace años dejé de buscar verme súper delgada para pasar a verme bien al mirarme al espejo, pesaba 58 kilos, 12 kilos menos que ahora, pero me veía hasta algo demacrada”.

En ese sentido, pidió a sus seguidores que sean cuidadosos al bajar de peso: “hagamos o no una dieta, esta sea guiada por un nutricionista, si hacemos ejercicios consultemos cuál es la forma correcta para no lesionarnos, que si queremos darnos el gusto de comer y tomar de todo, lo hagamos sabiendo que estamos saludables. Aquí nadie puede decirte que te prives de disfrutar porque todos tenemos rabo de paja (todos disfrutamos, todos comemos, todos tomamos)”.

Asimismo, Giulliana Barrios aconsejó a sus seguidores que no se comparen con otras personas. Incluso señaló que las mujeres no deberían intentar imitarla, ya que ella no solo se cuida y hace ejercicios, sino también tiene cirugías estéticas.

“Si buscas mejorar tu apariencia y estado físico, hazlo pensando en verte en una versión mejorada de ti, no de otr@, los cuerpos son diferentes, no puedes compararte y querer ser como una que tiene una morfología diferente a la tuya y que posiblemente tengo ayuda del quirófano, como yo”, escribió.

“Busca verte mejor sin matarte de hambre, busca ejercitarte sin dañarte y busca mejorar sin compararte”, aconsejó Giulliana Barrios.

La modelo concluyó con el siguiente mensaje: “Motívate usando a otras personas de referente pero no quieras ser igual. Todos somos únicos”.

