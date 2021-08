Giulliana Barrios decidió pronunciarse y aceptó que sí asistió a una fiesta de electrónica que se realizó en Santa Eulalia. Sin embargo, asegura que siempre mantuvo su distancia de las personas presentes y que nunca consumió sustancias tóxicas para el cuerpo.

“No vi el programa (de Magaly Medina), pero me mandaron un pantallazo y sí, fui con un par de amigas y mi hermana. No esperábamos que hubiera tanta gente y esa fue una de las razones por las que nos fuimos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo confesó que se sintió muy incómoda al ver cómo los asistentes a la fiesta se drogaban sin reparo, motivo por el que decidieron abandonar el evento.

“Sí me parece un exceso, pero qué puedo decirles yo, ellos verán qué hacer con sus vidas. Además, ni los conocía, precisamente por esa razón nos fuimos, no nos sentíamos cómodas. Siempre habrá drogas en todos lados, no solamente pasa en fiestas electrónicas, mucha gente hace eso en todos lados y fiesta electrónica no es sinónimo de drogas”, agregó.

Asimismo, la amiga de Jefferson Farfán denunció que no se cumplieron con los protocolos de seguridad. “Muchas personas estuvieron incómodas por el exceso de gente, porque pagas por una mesa para estar con tu grupo y que nadie más esté cerca, pero al haber un exceso, ese distanciamiento no se va a respetar”, finalizó diciendo a Trome.

