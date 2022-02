Este lunes 21 de febrero se estrena la nueva temporada de “Esto es guerra” y ya circulan los nombres de las personas que integrarían el reality. Por su parte, Giuseppe Benignini, el popular ‘Principito’, no dudó en expresar su deseo de ser convocado.

A través de Instagram Stories, un usuario preguntó al exnovio de Micheille Soifer: “¿Aceptarías si te convocan para EEG los 10 años?”. ‘El Principito’ sorprendió a todos al etiquetar al productor Peter Fajardo.

“Cuándo vienes a Perú, se te extraña”, señaló otro usuario. “Amo Perú, pero no sé cuándo regrese”, advirtió Giuseppe Benignini, asimismo, comentó que estar en EEG “no depende” de él.

De otro lado, ‘El Principito’ aseguró que está recuperándose del supuesto daño que sufrió en Perú: “La verdad... Primero quiero sanar mi corazón de tanto daño que me hicieron, quiero enfocarme en mi primeramente, en mis emociones, en mi estado físico y estar bien “yo”, quiero disfrutar muchas cosas que no pude hacer y estar feliz, después todos los proyectos llegan solos. Ya tengo uno, pero no diré nada más hasta que ya sea un hecho”.

Sobre Magaly Medina, Giuseppe Benignini lamentó el trato que tuvo de la ‘urraca’: “Siempre ha sido así conmigo y aún no entiendo el porqué, pero tmbién entiendo que es parte de su trabajo y se respeta...”.

“Cierro una etapa más en mi vida, el pasado y todas las cosas que hice ya fueee, quiero darme una oportunidad de seguir creciendo como persona y profesionalmente... Lo bueno es que de los “errores” se aprende y eso me ha servido de mucho en mi vida, gracias a todos de corazón por su apoyo desde el día 1 hasta ahora”, manifestó.

