Por primera vez en la historia de la industria audiovisual peruana, la mayor empresa de comunicaciones de América Latina une fuerzas con el líder de la televisión en el Perú y con la productora más exitosa de ficción del país.

Globo, América Multimedia y Del Barrio Producciones han firmado un acuerdo estratégico para adaptar en el mercado peruano algunas de las telenovelas más emblemáticas de la televisión brasileña, que serán emitidas en horario estelar por América TV.

La alianza marca un hito en la relación audiovisual entre Brasil y Perú y abre una nueva etapa de cooperación en la producción de contenidos de ficción para América Latina, combinando el poder creativo de las historias de Globo con la potencia del grupo América Multimedia y la capacidad de producción local de Del Barrio Producciones.

Como parte de este acuerdo, Globo ha vendido inicialmente tres formatos de telenovelas para su adaptación en el Perú. El primer título confirmado es “Señora del Destino”, reconocida como uno de los éxitos más grandes de Globo en lo que va del siglo XXI. Su estreno en versión peruana está previsto para abril de 2026 en horario estelar de América TV.

“El acuerdo con América Multimedia y Del Barrio Producciones refuerza el potencial de las historias de Globo para reflejarse en diferentes culturas, manteniendo la fuerza de sus tramas y personajes en adaptaciones locales, y consolida el interés del mercado peruano por las grandes narrativas de la teledramaturgia brasileña. Estamos muy contentos con esta alianza y entusiasmados por ver personajes e historias tan emblemáticas como ‘Señora del Destino’ cobrar nueva vida”, señaló Pablo Ghiglione, Jefe de ventas Américas e APAC & Coproducciones Internacionales.

Por su parte, Jorge Grippa, Gerente de Contenidos de América Multimedia, destacó el alcance del acuerdo.

“Esta alianza nos permite seguir consolidando a América como uno de los actores más importantes de la industria audiovisual latinoamericana. Apostamos por historias que conectan con el público y por producciones de gran escala. Confiamos plenamente en la experiencia y la capacidad creativa de Del Barrio Producciones para liderar este desafío y en el talento de nuestros equipos para llevar estas historias al público peruano”, manifestó Grippa.

Para Michelle Alexander, CEO de Del Barrio Producciones, la adaptación de “Señora del Destino” representa uno de los retos más importantes de la ficción televisiva en el país.

“Para Del Barrio Producciones es un enorme honor y una gran responsabilidad iniciar esta alianza con Globo y América Multimedia adaptando ‘Señora del Destino’. Nuestro compromiso es realizar una versión peruana con el mismo nivel de emoción, potencia dramática y calidad que convirtió a esta telenovela en un hito. Es también una oportunidad para demostrar que la industria audiovisual peruana tiene el talento y la capacidad de producir ficción de gran escala para el público masivo”, sostuvo.

Sobre Globo

La mayor empresa de comunicaciones de América Latina, Globo reúne canales de televisión abierta y de pago, así como productos y servicios digitales, incluido Globoplay, la mayor plataforma de streaming de Brasil. Cada semana, Globo llega a más de 130 millones de personas en Brasil.

Presente en el mercado internacional desde 1976, el contenido de Globo se ha distribuido en más de 160 territorios y traducido a 70 idiomas. Reconocida por su calidad técnica y narrativa, la compañía ha recibido más de 90 nominaciones a los Premios Emmy Internacionales, ganando en 20 ocasiones.

En 2025, año de su centenario, Globo celebró un logro histórico cuando “Aún estoy aquí”, una película original de Globoplay, ganó el Premio de la Academia a la Mejor Película Internacional.

Sobre América Multimedia

América Multimedia es el mayor conglomerado de comunicaciones del Perú. Opera América Televisión en señal abierta y Canal N en televisión por suscripción.

América llega al 95 % del territorio nacional y mantiene cerca del 48 % del share de audiencia, duplicando a su competidor más cercano.

El grupo es el principal productor de contenido local en el país, con éxitos como “Al Fondo Hay Sitio” y “Esto es Guerra”, y gestiona plataformas digitales como América TVGO, que alcanza más de 3.8 millones de usuarios únicos con un consumo de 16 millones de videos mensuales, además de BoomZone, dedicada a contenidos de deportes alternativos.

Sobre Del Barrio Producciones

Del Barrio Producciones es una de las productoras de ficción más importantes del Perú y líder en la creación de telenovelas y series televisivas de alto impacto. Sus producciones han sido emitidas y distribuidas en diversos países de la región, Europa del Este y Asia.

Es la responsable de algunos de los mayores éxitos recientes de la televisión peruana y continúa ampliando su presencia en el mercado internacional mediante alianzas estratégicas y coproducciones que buscan posicionar la ficción peruana en el escenario global.