¡Sin piedad! Óscar Del Portal se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido ampayado por las cámaras de Magaly Medina en situaciones comprometedoras con Fiorella Méndez, expareja de Pedro Loli, cuando aún se encontraba casado con su esposa Vanessa Químper.

Y es que hasta hace unos días atrás, no se había confirmado más que un acercamiento extraños entre el comentarista deportivo y la exmiembro de producción de “La Banda del Chino”, sin embargo, el programa de la popular ‘Urraca’ expuso boletas de un hotel donde aparentemente habrían tenido varios encuentros.

Frente a este polémico hecho, varias figuras del medio se han pronunciado al respecto. Unos han tomado con seriedad este tema y han criticado fuertemente a Del Portal, mientras que otros, como Gonzálo Nuñez y Erick Osores, tomaron con humor el episodio y hasta bromearon con ello.

“Gonzalo, el nuevo jale de América Deportes... No, no, más bien me van a dar un Subaru, en vez de la bici moto me van a dar el carro Del Portal, no mentira... Imagínate que uno de mis primeros carros fue una camioneta Subaru, como da vueltas la vida”, fue el comentario de Nuñez, lo que ocasionó la risa desmedida de su compañero Osores.

En ese sentido, Rodrigo González y Gigi Mitre pusieron cara de pocos amigos al notar esta broma, pues es un tema bastante complicado donde una familia sale afectada. “Para ellos fue el mejor chiste de su vida, mira cómo se ríe Erick Osores... Parece que no entienden que es algo fuerte”, dijo ‘Peluchín’.

Marca que lo auspiciaba le quitó camioneta tras ampay con Fiorella Méndez

Óscar del Portal comenzó a pagar las consecuencias de sus actos. La marca de automóviles Subaru confirmó que no renovará el contrato de embajador de marca con el comentarista deportivo tras el ampay con la productora de “La Banda del chino”.

“El acuerdo que teníamos con el Sr. Óscar del Portal finalizó el pasado 31 de marzo y no será renovado. Tenemos el firme compromiso de preservar nuestros valores e integridad, resguardando la confiabilidad y honestidad hacia nuestra comunidad subarista y la sociedad en general”, se lee en el mensaje de la empresa.

