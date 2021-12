El modelo belga Greg Michel se reencontró con Sebastián Lizarzaburu tras sobrevivir al terrible accidente que sufrió en Tarapoto mientras instalaba su gimnasio.

A través de Instagram, este viernes 3 de diciembre, la pareja de Andrea San Martín compartió una imagen junto a su amigo y agradeció a todos los que aportaron para sus operaciones:

“Todos conocen la historia del accidente y me alegra saber que pudimos salvarle la vida a Greg. Me alegra saber que todos apoyaron a pesar que no lo conocían y me alegra saber que hay muchas personas con ese corazón que pusieron su granito de arena (ya sea monetario, de oración, de mover contactos o lo que fuese)”, se lee en la imagen.

El ‘hombre roca’ conmovió a todos al contar cómo se hizo tan amigo de Greg Michel: “Pero para los que no saben, Greg es una persona que se convirtió en un amigo y familia para mí. Hace 7 años que nos conocemos, ha vivido conmigo creo que en todas mis casas (con idas y venidas jajaa), pero siempre hemos compartido la misma pasión y gustos en el deporte, en superación y eso nos hizo familia”.

“Y es como el hermano que siempre termina metiéndose en problemas y yo estoy ahí para ayudarlo. Podría contar miles de anécdotas e historias que serían interminables y todos se reirían (más si Greg las cuenta porque su acento encima lo hace más gracioso) pero así es Greg. Una excelente persona y gran amigo que si bien es cierto llegó a Perú sin tener a nadie, ningún familia o ningún amigo... pues hoy nos tiene a nosotros. Y de parte de los dos: gracias a todos por estar ahí”, se lee en la publicación.

