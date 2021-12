La mamá de Juan Víctor Sánchez, Alicia Díaz, volvió a arremeter contra Andrea San Martín, y compartió un extracto de una entrevista que dio en el 2018, cuando estaba peleada con Sebastián Lizarzaburu.

Como se sabe, la popular ‘Ojoverde’ también sostuvo por muchos años una batalla legal contra el padre de su primer hija, a quien acusó de no pagarle la pensión y de ser un padre ausente. Sin embargo, pese a las controversias, Andrea y Sebastián se perdonaron este 2021 y decidieron retomar su relación sentimental.

Durante una entrevista en el desaparecido programa “Amor de Verano”, en el 2018, la mamá de Sebastián Lizarzaburu acusó a Andrea de no permitirle al ‘Hombre roca’ ver a su hija Maia.

Esta historia se estaría repitiendo, pues la influencer no le está permitiendo a Juan Víctor que se lleve a su hija Lara, de 3 años.

“Recién me pasaron este video y me he detenido a escucharlo con mucha paciencia. Tantas similitudes: ya estamos en el “habla todo con mi abogado”, luego vendrá el desacreditarlo como papá (a Juan Víctor), seguido de pensión de alimentos completa porque ya no la tienes medio mes, el llanto de por qué no va buscar a ‘la Sánchez’ (dícese con muchos amor)”; escribió la mamá de Juan Víctor en una historia de Instagram.

Alicia Díaz también se refirió a la madre de Sebastián Lizarzaburu, quien ahora se luce con Andrea San Martín, pese a las confrontaciones del pasado.

“Sigo pensando ‘pobre la abuela’ que tuvo que pasar por todo eso y ahora está de pinky”, agregó.

Mamá de Juan Victor sobre Andrea San Martín

Los polémicos audios de Andrea San Martín

El programa ‘Amor y Fuego’ reveló que existen audios donde Andrea San Martín le estaría gritando a su menor hija, por lo cual Juan Víctor la ha denunciado por violencia psicológica.

Rodrigo González no pudo evitar mostrarse indignado con la ‘ojiverde’ al escuchar estas pruebas, dejando claro que no se trataría de una simple regañada a una pequeña de 3 años. “¡Cállate! ¡que te calles! ¿Cómo se pide? Me vuelves a gritar y te voy a pegar”, citó el conductor de Willax TV sobre el referido audio

“Unas amenazas, unos gritos, es la ‘Soraya San Martín’ pero con una niña de tres años. Si ustedes escucharan ese audio, que ya está en manos de las autoridades, se darían cuenta el por qué de la desesperación de Juan Víctor. Yo no permitiría bajo ningún motivo que nadie trate así a mi hijo”, finalizó diciendo ‘Peluchín’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO