El modelo belga Greg Michel reveló que terminó con su pareja, Lucero Gonzáles, pese a que se mostraron muy enamorados en el difícil momento que tuvieron que pasar por el accidente de Greg.

A través de Instagram Stories, Greg Michel explicó lo siguiente: “Por este medio me gustaría dar a conocer un poco de mi privacidad y comentarles que hace una semana y media me separé de mi expareja y enamorada que siempre fue para mí la mejor de todas”.

En ese sentido, Greg Michel contó que se separaron amistosamente: “Con el respeto que se merece no daré más vuelta al asunto, quedamos bien, de una forma relativamente pasiva y como adultos decidimos separar caminos, no es un secreto que ella siempre ha estado conmigo en las buenas, en las malas y las peores...”.

“Pero por temas personales y laborales hemos decidido que hoy en día separarnos, ambos viviendo en una ciudad distinta, ya que me encuentro en la ciudad de Tarapoto laborando en mi centro de gimnasio BelgaFit”, agregó.

El belga aprovechó para agradecer a Lucero Gonzáles por todos los años juntos: “Agradezco los años en los cuales he podido compartir muchos de los mejores momentos de mi vida, siempre será un grato recuerdo para mí, tanto ella como su familia, por lo mismo que ya no me ven acompañado de ella, les agradezco su comprensión y su preocupación, siempre agradecido con ustedes”.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens aconseja a Nicola Porcella

TE PUEDE INTERESAR