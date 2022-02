Greg Michel decidió contar por primera vez por qué nunca lo vimos desfilar por ‘Esto Es Guerra’, pese a que pasó el casting y, supuestamente, estuvo a punto de firmar un contrato.

En declaraciones al programa de espectáculos, ‘Amor y Fuego’, el modelo belga arremetió contra el productor de EEG, Peter Fajardo, dejando entrever que él lo invitó a salir en varias ocasiones.

“Yo ya tenía el contrato por firmar, había hecho las pruebas de los juegos, habíamos grabado un spot...”, comenzó diciendo.

“Me llama Peter y me dice ‘tengo que ver algunos temas más contigo en mi casa’. Me invitó a su casa para afinar algunos detalles, me pareció bastante raro (...) de ahí viene al acoso más fuerte donde te pide para ir al cine, donde te pide para ir a comer. Pero, ¿quiénes vamos? Yo quería que él me especifique quiénes iban a ir a esa reunión y me decía que solo éramos nosotros dos, entonces no era una reunión, era una cita”, comentó al productor.

Según cree Greg Michel, debido a que rechazó las invitaciones de Fajardo, no lo consideraron para el reality concurso.

“Yo llego al programa motivado para ser el número 1 de la competencia, y me dicen ‘mañana te llamamos’ y allí termino mi carrera, nunca pisé el set de América TV (....) Yo no tenía amistad con él, no tenía por qué sentarme a comer con él”; comentó indignado.

Cabe indicar que Peter Fajardo mandó un comunicado donde rechaza las declaraciones de Greg Michel, hecho que no interesó a Greg Michel.

“Su floro para poder enganchar con algunos chicos guapos ‘es vas a entrar EEG, ven yo soy Peter Fajardo’. Yo he visto muchísimas cosas, de que pagan pato, pagan pato”; sentenció.

TE PUEDE INTERESAR