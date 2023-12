En una reciente entrevista, Greissy Ortega afirmó que está cansada que Milena Zárate la siga mencionando en sus declaraciones y continúe asegurando que la traicionó involucrándose sentimentalmente con Edwin Sierra,

“Lo que dice Milena es un chiste mal contado, todos los años va a sacar algo nuevo, mañana va a decir que le tocó besar los pies (a Edwin) por mi culpa, ella sabe cómo generar su dinero y ahora lo está generando a costas de otras personas”, expresó Greissy Ortega para Trome.

Luego continuó con: “yo ni la he vuelto a nombrar porque no me interesa. Ella no existe para mí, es un mal vivir en mi vida, así que no espero que vuelva ni a mi vida ni en la de mis hijos porque es un cáncer en nuestras vidas. No quiero seguir con esto porque me estresa y aburre”.

Cabe mencionar que Greissy Ortega tildó a Milena de payasa y que ella factura hablando sobre Edwin Sierra.

“Es una payasa que simplemente genera dinero llorando, nunca va a soltar el tema (con Edwin Sierra) porque sabe que genera dinero, así que debería darme la mitad de sus ganancias”, expresó.