Vasco Madueño, el hijo peruano no reconocido de Guillermo Dávila, declaró en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, donde dejó muy en claro que está dispuesta a darla una nueva oportunidad al cantante para forjar una relación padre e hijo.

“Hola Guillermo, te espero con los brazos abiertos, a que nos conozcamos en persona. Puedes venir a la ciudad de Lamas, tienes las puertas abiertas. Así que estás invitado, sabes que siempre te voy a abrir los brazos, pero hazlo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el joven artista también contó que hace unos años sufrió un episodio de depresión, motivo por el que tuvo que ser medicado, y fue en ese entonces que el cantante venezolano se hizo cargo de parte de este tratamiento.

“Estos son temas que ya han sido llorados en la adolescencia. Tuve una pequeña depresión que tuve que medicarla. El último mensaje de él era que no tenía dinero para pagar las pastillas antidepresivas, él me llegó a pagar una parte y de ahí desapareció”, agregó.

“Me ilusionó con que quería tener una relación conmigo, me había estado preparando, solo hablábamos por WhatsApp. Me acuerdo que yo le contaba todo, le dije que le perdonaba todo, pero él lo ponía en las notas de prensa para decir que tenía una relación bonita conmigo”, expresó.

Asimismo, Vasco Madueño señaló que su padre Guillermo Dávila jamás había reconocido que él era un buen cantante. “Él jamás reconoció que yo tenga talento. Hice un cover de una de sus canciones cuando iba a venir en el 2020, y yo le pregunté, porque no me decía nada, y me dijo que si cantaba bien, pero no lo sentí muy afectivo eso”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR