Vasco Madueño estuvo como invitado especial en el programa “Amor y Fuego”, donde anunció su próximo concierto virtual por Fiestas Patrias. Sin embargo, lo que sorprendió bastante, fue que cuando fue presentado, se mostró en el banner como “Hijo no reconocido de Guillermo Dávila”.

Este hecho generó inmediatamente mucha polémica en las redes sociales, pues decenas de usuarios se mostraron mortificados por cómo lo habían tildado en el programa de espectáculos.

“Ya me estoy haciendo un nombre, el respeto no viene de la nada, así que los medios de comunicación solito van a dejar ese estigma. Eso es algo que lo tengo recontra claro, por eso es algo que a mí no me afecta, ya que me estoy haciendo mi nombre y eso me causa orgullo”, comenzó diciendo.

“Ya algunos medios me reconocen como ‘Vasco, el cantante’, no como ‘el hijo de’. Así que poco a poco, eso se va a ganar y eso es algo por lo que estoy muy feliz y orgulloso, por eso para adelante”, agregó para El Popular.

Recordemos que Vasco Madueño presentará este jueves 29 de julio a las 9 de la noche, un show musical para rendir homenaje al Perú por su bicentenario con un repertorio de la Costa, Sierra y Selva, el mismo que contará con la participación especial del notario Alfredo Zambrano, esposo de la periodista Magaly Medina.

