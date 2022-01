LOS CHOTEA. El querido actor Gustavo Bueno, quien interpretó a uno de los personajes más carismáticos de “Al fondo hay sitio”, Gilberto Collazos, se pronunció por primera vez sobre los rumores de una posible participación de los exchicos reality Nicola Porcella y Andrea San Martin en la serie de América TV.

El medio Infobae conversó en exclusiva con el reconocido artista hace unos días y no dudo en referirse a la nueva producción y los actores que podrían formar parte de la nueva entrega.

“Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con actores de verdad”, declaró en un inicio.

Luego, añadió: “Algunos de ellos pueden ser posibles actores, con capacidades tremendas. Yo he actuado con gente que ha estado vinculada con la farándula en obras de teatro importantes y lo han hecho bien, pero eso se escogía o se proponía desde la propia producción. No es que viniera alguien y dijera: ‘Yo quiero hacer eso’. Eso nunca ha funcionado”.

Asimismo, Bueno se refirió a la presencia de Nataniel Sánchez, la recordada “Fernanda de las Casas”, quien aseguró que ella no volverá al Perú para reincorporarse a las grabaciones de Al fondo hay sitio porque radica fuera del país.

“Siempre está la posibilidad de que algunos se reincorporen después… En el caso de Nataniel Sánchez, ella está en España. Tiene mucha ilusión con algunos temas que ya ha formado allá, pero no siempre es bueno depender de las cosas que se te presenten en un país que no es tuyo”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO