Guty Carrera, el modelo peruano de 31 años de edad, regresó por todo lo alto a ‘Esto Es Guerra’ para la temporada por los 10 años del reality. Sin embargo, para mala suerte de sus fans, el popular ‘Potro’ solo estará pocos días en el reality.

Según el portal de espectáculos ‘Instarándula’, existen unos audios del hijo de Edith Tapia donde revela que solo se quedará una semana en Perú porque su etapa en ‘EEG’ ya es tema del pasado.

“Tengo unos audios que no voy a emitir para proteger a mi ratuja (fuente), donde Guty asegura que estará aquí una semana y que únicamente vino a tapar bocas, pero no tiene nada que hacer aquí, su etapa en EEG es cosa del pasado”; escribió el periodista Samuel Suárez.

El popular ‘Samu’ indicó que Guty estaría retornando a México, donde tiene que estrenar un proyecto con MTV.

“Guty está próximo a debutar en un proyecto grande en MTV, su visita para ‘EGG Perú' es únicamente por un temita personal, pero se irá rapidísimo a brillar en México”, agregó.

Brenda Zambrano, novia de Guty Carrera, desprecia ‘EEG’

Brenda Zambrano arremetió contra ‘Esto Es Guerra’, pese a que Guty es uno de los invitados. “Soy una mujer sin pelos en la lengua, me vale madre estar en escándalos y este no será ni el primero ni el último, y esto no quiere decir que me inviten a Esto es guerra Perú. ¡Por Dios! ¿Qué voy a hacer en Esto es guerra Perú? No, tampoco me llegarían al precio”, dijo la modelo.

