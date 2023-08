Guty Carrera se encuentra viviendo un gran momento profesional luego de formar parte de una reconocida novela mexicana. Y es que el exchico reality no pudo evitar ser consultado sobre Nicola Porcella y el éxito que estaría teniendo a raíz de su participación en “La Casa de los Famosos México”.

Todo se dio mediante una entrevista con el programa “Amor y Fuego”', donde el popular ‘Potro’ se refirió a las propuestas que viene recibiendo la expareja de Angie Arizaga y muestras de cariño por parte del público charro.

“Yo siempre he hecho casting, a mí nunca nadie me regaló absolutamente nada. Siempre vine a hacer casting, nunca por recomendación ni porque conozco a tal o porque me llevo bien con tal, jamás fue así” , comenzó diciendo.

Asimismo, negó estar al pendiente de lo que sucede con el excapitán histórico de “Esto es Guerra”, pues no es de su incumbencia.

“No tengo idea sobre lo que está haciendo Nicola. Sé que estuvo en La Casa de los Famosos, pero te digo, voy tres meses grabando y en realidad, mi vida es estudiar y grabar”, agregó fuerte y claro.

