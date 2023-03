Guty Carrera se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta pública tras las fuertes revelaciones que dio Brenda Zambrano, su ahora expareja. Y es que la mexicana reveló que el modelo, siempre que tenía la oportunidad, le recordaba y criticaba su pasado. Además, aseguró que “pintó al hombre perfecto”.

Estos detalles llamaron bastante la atención del público en redes sociales, quienes le recordaron al popular ‘Potro’ el tórdido romance que vivió con Alejandra Baigorria hace algunos años atrás.

El desenlace con Alejandra ocurrió en agosto del 2016, cuando la modelo acusó al exchico reality de violencia psicológica y hasta difundió audios donde él la insultaría.

“Yo he aceptado que sí me hizo un daño psicológico, que pasé momentos muy difíciles. Siento que mostrar estos audios, que son bastante fuertes porque al escucharlos me dan ganas de llorar, me afectará”, dijo la empresaria en aquel entonces.

En uno de los audios difundidos por la popular ‘Rubia de Gamarra’, se escucha a Guty decir “Ámame que me vas a perder” , a lo que Alejandra le responde: “ No, el que me va a perder eres tú. Abre los ojos, yo no he hecho nada” .

Recordemos también que esta relación no solo, no terminó en buenos términos, sino que también hubieron denuncias y demandas de por medio, tanto por parte de Alejandra Baigorria, como de Guty Carrera.

TE PUEDE INTERESAR