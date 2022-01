¡Fuertes imágenes! Un terrible momento se vivió en el set de “Esto es Habacilar”, cuando uno de los participantes tuvo que ser auxiliado en la piscina, ya que estuvo a punto de ahogarse tras dar varias vueltas antes de intentar cruzar el puente para ganar la competencia.

Todo se dio durante la última edición del programa concurso, cuando un joven llegó a las instalaciones de Pachacamac para poder llevarse un poco de dinero a casa, sin embargo, vivió un momento terrorífico tras caer a la piscina.

Por su parte, los conductores del programa, Johanna San Miguel y Roger del Águila, hasta el momento no se han pronunciado al respecto, lo que provocó mayor rechazo del público en las redes sociales.

“Le vendaron los ojos, le dieron varias vueltas y lo lanzaron a la piscina. El joven tragó agua y se estuvo ahogando. Todo se vio en vivo y en directo. No es la primera vez que estos programas ponen en riesgo la vida. ¿Alguien hace algo? @Defensoria_Peru @MimpPeru #EstoEsHabacilar”, fue uno de los comentarios del Twitter.

“Seguro van a decir que es parte del juego y no es así. La pautas eran 10 vueltas que ya es bastante mareo, pero como la 1 pudo dijeron no a 30 vueltas y vendado. Por dios, somos humanos. Y se ríen todavía y dicen, son cosas que pasan en vivo, no eso no es así, el chico se ahogo”, agregó otro usuario indignado.

