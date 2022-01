¡Se encienden las alarmas! Yahaira Plasencia estuvo como invitada especial en el ‘Canta y Gana de Las Estrellas’ en “Esto es Habacilar”, nuevo versión del programa que conducía Raúl Romero hace algunos años atrás.

Todo marchaba de maravilla con el juego, hasta que a la salsera le tocó entonar un reconocido tema de Selena Quintanilla, “Si una vez”, motivo por el que la conductora Johanna San Miguel aseguró que dicho tema “le salió del corazón”.

“Cuando uno canta esa canción, porque a todo el mundo le ha pasado, lo sentimos acá (apunta su pecho) ¿En qué piensas? ¿En quién piensas?”, le preguntó la popular ‘Chata’. “Te juro que yo amo a Selena y me encanta”, quiso esquivar la salsera. Sin embargo, Johanna San Miguel le pidió que cante otra vez el tema.

“Si una vez dije que te ama, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensaba, estaba loca (…) Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer… Ese error, es cosa de ayer”, cantó Yahaira.

Sin embargo, mientras cantaba, Korina Rivadeneira se acercó sigilosamente hacia ella mostrándole su camiseta de Perú, lo cual llamó bastante la atención del público, pues era el número 10, representativo de Jefferson Farfán, expareja de la ‘Reina del toto’.

En ese instante, todos explotaron a carcajadas en el set de televisión, dejando sin palabras a Yahaira Plasencia, quien solo atinó a empujar a la venezolana y decir: “¡Ay Korina!”.

