El lunes 17 de julio Greyssi Ortega debía estar en el set de Magaly Medina contando su más reciente drama que habría sufrido tras ser agredida por el padre de sus hijos, pero pese a que a través de una empresaria lograron conseguir los costosos boletos para que vuelva a Perú, la colombiana no cumplió su palabra e intentó culpar a la ‘urraca’ y la empresaria Sandy Talavera de ser las culpables de haber perdido el vuelo.

Durante un enlace para el programa de Lady Guillén, Greyssi Ortega afirmó que no abordó el vuelo porque la apuraron con la fecha y ella tenía aún cosas que hacer y esto fue desmentido por Sandy Talavera, quien fue la empresaria que pagó los pasajes aéreos para la colombiana y sus hijos: “Le compramos los pasajes, uno de mis representantes le preguntó cuándo quería viajar y ella dijo lo más pronto posible y conseguimos para el domingo y a la media noche la llamamos para hacer el check-in y ella dijo que sí y a las 5 de la mañana nos dice que no iba a viajar”.

Según contó la empresaria, la excusa que usó Greyssi Ortega para no presentarse al vuelo fue que sus hijos no veían por tres días a su papá y no quería irse así y esto motivó a Sandy a intentar salvar los boletos y le pidió el documento que certifica que su hijo mayor es autista, solo de esta forma podría reembolsarle los boletos y cambiar la fecha, pero la colombiana nunca brindó dicho documento.

Pasaron horas para que la empresaria se dé cuenta de que fue manipulada y engañada por Greyssi Ortega, quien le había dicho que sus hijos no veían a su papá durante tres días: “Los vi que estaban comiendo pollo a la brasa juntos y ahí me di cuenta de que me habían mentido”.

