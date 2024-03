Durante una entrevista, Handa contó que ya no entrará en discusiones con Leslie Shaw porque quiere que la conozcan por su talento y no por su pelea mediática con la rubia.

“Lamento mucho como me di a conocer con muchos peruanos, ya no merecemos más dimes y diretes, ya saqué bandera blanca. Yo me disculpo con todas las personas por haberme dado a conocer de esa forma, poniendo mi talento en segundo lugar” , expresó Handa a Trome.

Handa también le respondió a Leslie Shaw, por decir que ella no cobra por sus presentaciones, minimizando su talento en el escenario.

“Sobre cantar gratis, olvídate, por algo estamos en festivales internacionales en lo que los empresarios están apostando por el talento peruano”, contó.

Luego continuó con: “creo que está incendiando la pradera porque ya no veo muchos shows (de Leslie Shaw). Lamentablemente, ya no voy a pisar el palito, va a tener que buscarse a quien fastidiar porque Handa va a hacer buena música y obviamente todos hemos ido a gratis, en algún momento, para mostrar nuestro talento, pero ya estamos en un nivel superior.