Florcita Polo sufre un duro golpe económico. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le ha impuesto una multa equivalente a 1.8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por no presentar los estados financieros de su campaña como regidora para el Municipio Distrital de La Molina en las elecciones Municipales y Regionales de 2022. Polo, reconocida hija de Susy Díaz, enfrenta ahora las consecuencias de este incumplimiento.

“Sancionar a la ciudadana Flor de María de los Milagros Polo Díaz, excandidata a regidora distrital de La Molina, con una multa de una con ocho décimas (1.8) UIT (9270 soles) por no cumplir con la presentación de la información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña de las Elecciones Municipales 2022″, dice el documento de la ONPE.

¿Cuándo fue la campaña de Florcita?

Florcita Polo fue candidata a regidora por La Molina en el 2022 por el partido Somos Perú, que tenía como candidato a alcalde a Nadder Loyola.

La hija de Susy Díaz no logró su objetivo, ya que en esas votaciones ganó el partidor Renovación Popular.

Hijo mayor de Augusto Polo Campos sobre la herencia de su padre: él me da la orden de vigilar la empresa

Augusto Polo Campos Linares, hijo del fallecido cantante y compositor, Augusto Polo Campos, visitó los sets de “Dilo Fuerte” para hablar sobre el enfrentamiento e inconvenientes que se han suscitado entre él y sus hermanos a raíz de la herencia que les dejó su difunto padre.

En conversación con Lady Guillén, el mayor de los Polo Campos detalló que desde hace varios años se le viene ocultando información sobre la empresa Contigo Perú, la cual administra las regalías de exitosos temas como “Contigo Perú” y “Cuando llora mi guitarra”.

“Hay falta de información, yo vengo pidiendo esta información por más de 5-6 años y no se me da, pues es un poco preocupante (...) tenemos el derecho de tener esa información, entonces, cuando uno pide información y no se le da, pues uno comienza a pensar que algo no anda bien. Si tú preguntas algo y no te responden, pues sospechas”, expresó.

Además, presentó un video en donde se le escucha decir a Augusto Polo Campos, padre: “tú tienes que manejar a tus hermanos y ustedes van a mantener Contigo Perú, con los mismos preceptos”. Ante esto, él opina: “mi padre me da la orden, como hijo mayor, de que tengo que vigilar a los hermanos, tengo que velar por la empresa que se ha creado”.





