El ‘Gato’ Cuba confirmó su romance con la empresaria Ale Venturo este sábado 8 de enero con una romántica fotografía en Instagram. El futbolista dejo atrás su mala experiencia con Melissa Paredes y prefiere darse una segunda oportunidad en el amor.

Como era de esperarse, los más felices por la noticia son la familia del actual jugador del Sport Boys, quienes se han mostrado muy emocionados con el nuevo romance entre Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo.

Ahora, Jorge Alonso Cuba, hermano del ‘Gato’, no ocultó su alegría por la nueva relación del futbolista y compartió la letra de una canción. “Tenemos química, no me pone a dudar. A ser felices”.

Foto: (Instagram/@chapa_nomas).

Pero si eso fuera poco, en otra publicación de Ale Venturo donde se le ve disfrutando en una cena con Rodrigo Cuba, Jorge Alonso comentó lo siguiente: “Pronto foto con Mía y Aria”.

Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo actualmente son padres solteros, ambos tienen una niña de sus anteriores compromisos.

