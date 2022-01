Otra vez en boca de todos. La controversial modelo Melissa Paredes hace una vez más noticia, debido a que brindó una entrevista a ‘Mujeres al mando’, la competencia de su excasa, ‘América Hoy’ y algunos periodistas de espectáculos criticaron sus confesiones.

Rodrigo y Gigi comenzaron comentando la confianza que ya tiene la nueva pareja, ya que parecen haber estado juntos desde hace mucho según su actuar, pero además ‘Peluchín’ agregó: “Se mudó, la casa ya tenía hasta el árbol navideño, él ya tiene casa de playa, habrán compartido los gastos, él se estará beneficiando, de ella, hasta cuándo le va a durar, porque ella está desempleada”.

Gigi intentó encontrar el origen del dinero de Melissa Paredes, recordando lo que recibió tras el divorcio con el ‘Gato’ Cuba: “pero acuérdate que Melissa recibió una parte económica en efectivo, creo que 30 mil o 40 mil dólares”.

Esto no fue suficiente para Rodrigo, ya que recordó que la plata no dura para siempre y que como influencer también la debe tener difícil, porque su imagen no la ayuda: “Si un show de televisión la despide porque siente que qué influencia va a tener persona que ahora está siendo cuestionada por cómo se maneja”.

