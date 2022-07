Los milagros existen y hasta a la ‘urraca’ le tocan. Magaly Medina ha sido reconocida entre todas sus críticas, por darles con palo a los futbolistas después de ampayarlos o apoyar denuncias en contra de ellos, motivo por el que creó una imagen mala de los jugadores, pero esa imagen habría sido rota por el argentino Hernán Barcos.

Hace unos días se dio a conocer que el futbolista argentino de Alianza Lima, Hernán Barcos, le regaló un departamento a la nana de sus hijos, al enterarse de que no tenían un hogar que pueda protegerlos del frío. Su acción de bondad y otras más que hizo, sin que nadie sepa, hizo que Magaly Medina haga una promesa.

“Me saco el sombrero por gente así porque no debemos generalizar y yo no lo voy a hacer, prometo no generalizar, porque creo que Barcos sale del común denominador de un jugador, el gran corazón que tiene, hizo que gane el liderazgo dentro de Alianza Lima de sus compañeros”, afirmó la ‘urraca’.

La pelirroja no perdió la oportunidad para echarle tierra a Jefferson Farfán, comparándolo con el argentino Hernán Barcos, quien sí se comporta de forma familiar y cercana con su familia.

