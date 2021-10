La hija de Evelyn Vela y amiga de las hijas de Melissa Klug acudió al cumpleaños número uno de la hija de Samahara Lobatón.

La joven, Anne Thorsen compartió en Instagram videos de la decoración del cumpleaños de Xianna, al misma que estuvo a cargo de Yunko Do Santos.

Anne Thorsen llegó a la reunión y se habría reencontrado con sus amigas, las chicas Klug, que también estuvieron presentes en la celebración de la menor, pues son sus tías directas.

Pese a que Evelyn Vela habría mantenido distancia con Melissa Klug, las hijas de ambas mantendrían sus amistad intacta.

“Melissa no es mi mejor amiga”

La “Reina del Sur” Evelyn Vela sorprendió a todos al confesar en una trasmisión en vivo en sus redes sociales que se encuentra distanciada de Melissa Klug.

A través de su cuenta de Instagram, la exbailarina aseguró que ya no considera a la “Blanca de Chucuito” como una amiga y evidenció su molestia por no haber sido invitada al compromiso de Melissa con Jesús Barco.

“¿Tú crees que me puede importar que no me hayan invitado a la pedida, que no me tomen en cuenta?, escúchame, si me hubiesen invitado, tampoco hubiese ido porque tengo cosas más importantes que hacer”, acotó.

