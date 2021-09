Evelyn Vela, la exmejor amiga de Melissa Klug, se pronunció sobre los ‘arreglitos’ que se han realizado Gianella Marquina y Samahara y Melissa Lobatón, las tres hijas de la empresaria chalaca.

La exbailarina estuvo como invitada la mañana de este miércoles en “Mujeres Al Mando”, donde fue consultada sobre la “armonización” a la que se han sometido las tres jovencitas con la finalidad de lucir una mejor figura.

Tras la emisión de un informe que daba cuenta de los procedimientos estéticos que se han practicado las Klug-Dashian, como las denominaron en el magazine, Vela fue consultada al respecto.

“Definitivamente ellas son unas chicas jóvenes, simpáticas, y quieren verse bien. Yo creo que toda mujer tiene que cumplir su etapa de edad”, manifestó inicialmente la influencer.

“Yo, personalmente, tengo mi hija de 16 años, y todavía no permitiría que se opere (...) Mi hija no quiere aún, me ha dicho que a los 18, porque ellas (las jovencitas) siguen desarrollándose”, agregó.

Sin embargo, Evelyn Vela dejó en claro que si su heredera necesita en algún momento una cirugía para lucir mejor, “claro que sí, con gusto, yo se la voy a pagar. Yo se la voy a regalar, si es que necesitara algún retoque”.

No está de acuerdo

Por su parte, Kurt Villavicencio, el recordado ‘Metiche’, también estuvo como invitado en el programa que se transmite por Latina y se mostró en desacuerdo de que se sometan a operaciones siendo tan jovencitas.

“Lamentablemente estás chicas de 18 19 y 21 que son las edades de las hijas de Melissa Klug, si yo fuera el papá o la mamá de estas chicas, no les permitiría, ni que con su plata, vayan al cirujano ¿Qué va a pasar cuando 35 o 40 años?”, dijo.

“¿En qué a a terminar ese rostro y ese cuerpo? Samahara tiene 11 meses de haber dado a luz... Realmente ellas tienen una necesidad por verse cada día mejor y la verdad también hay que ‘armonizar’ un poco aquí”, finalizó señalando su cabeza.

